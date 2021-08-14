Sele dükkanında yakalandı: Altınlarını çıkarmaya çalışırken öldü

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Onlardan biri de 42 yaşındaki kuyumcu Harun Akın’dı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketine dükkanında yaklanan Akın, altınlarını toplamak isterken hayatını kaybetti. Akın’ın yakınları şimdi çamur yığını içinde altınları arıyor. (Haber:Korhan Varol Kamera:Cumhur Çatkaya)

NTV 14.08.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 17:21

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