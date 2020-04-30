Semt pazarlarında "Evde kal" çağrılarına rağmen korkutan görüntü

İstanbul'da caddeler, yollar dün yine kalabalıktı. "Evde kal" çağrılarına rağmen, çok sayıda kişi dışarıdaydı. Yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri Esenyurt'taki semt pazarıydı. Sosyal mesafe kuralları kimi zaman hiçe sayıldı. İstanbul'un trafik yoğunluğundaki artış da dikkat çekiciydi.

NTV 30.04.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 12:04

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