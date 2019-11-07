Servis kazalarının önüne nasıl geçilir? (İstanbul'da servis aracı öğrenciyi ezdi)

İstanbul Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Eylül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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