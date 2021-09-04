Servislere gizli zam iddiası

İstanbul'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen, "yeni araba", "hostes bedeli" gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Servisçilerin gizli zam uyguladığı iddiası yargıya taşınıyor.
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NTV 04.09.2021 - 16:10| Son Güncelleme : 04.09.2021 - 16:15
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