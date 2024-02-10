Deprem için geliştirilen yeni teknoloji: Ses dalgasıyla uygun zemin aranacak
Deprem uzmanları özellikle yumuşak zeminlerde bina yapılmaması konusunda uyarıyor. Peki, yumuşak zemin ile güvenli zemin nasıl belirleniyor? Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Japonya Kyoto Üniversitesi bunun için ortak bir çalışma yürüyor. Titreşimlerin yer altından geçtiği süreyi hesaplayarak uygun zemini bulmaya çalışıyor.
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