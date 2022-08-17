"Sesimi duyan var mı?" (17 Ağustos depreminin 23. yılı)
17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçerken, yaşananlar hala dün gibi akıllarda... Kaybettiklerimiz, kurtulanlar, zamana karşı yarış ve enkazda çaresizce yankılanan "Sesimi duyan var mı?" sorusu hala kulaklarımızda çınlıyor...
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