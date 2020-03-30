Seyahat izin belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır?

Uçak ve otobüsle şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenler kaymakamlıklardan "seyahat izin belgesi" almak zorunda. Ancak bu belgenin alınabilmesi için bazı kurallar var. İşte seyahat izin belgesi almak için yapılması gerekenler...

NTV 30.03.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 11:48

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