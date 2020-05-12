Seyir halinde aracını sildi (Ehliyetine el konuldu)

Zonguldak'ta seyir halinde aracını sildiğine dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli kendisini ''6-7 yıl önce çektim'' ifadesi ile savundu fakat cezadan kaçamadı. Sürücünün ehliyetine el konulurken idari para cezası da uygulandı.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 18:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 18:35

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