Sezen'in öldüğü, kampüsteki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, 16 Eylül 2019 tarihinde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ı (23) traktörle ezerek ölümüne neden olan traktör sürücüsü Vehbi B.'nin (46) kaza tespit tutanağına göre tam ve asli kusurlu olmasına rağmen serbest kaldığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, 11 metre 70 santimetrelik yolu tamamlamasına 1 metre 50 santimetre yaklaşık 2 adım kalan Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı.