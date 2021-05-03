Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde yarından itibaren düşecek. Çöl etkisiyle 30 dereceleri gören sıcaklıklarda 10 dereceye yakın bir düşüş bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktardı.

NTV Haber 03.05.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 12:32

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