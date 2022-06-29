Şiddet mağduru doktor NTV'de

Şanlıurfa'da Acil Tıp Uzmanı Dr. Şehmus Baraş 8 hasta yakınının saldırısına uğradı. Sistemdeki sıkıntı nedeniyle beklemekten şikayet eden hasta yakınları doktora saldırdı. Doktor Baraş darp raporu aldı, saldırganlardan üçü adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı. Karar üzerine Doktor Şehmus Baraş adliyenin önünde diplomasını yırttı, mesleği bıraktığını açıkladı (Haber:Melike Şahin)
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