Sivas'ta şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu (O anlar kamerada)

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, dün akşam şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Adliye binasının çatısının uçma anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binadan kopan çatı parçalarının düşüşü ve güvenlik kamerasına isabet ederek kapatması yer aldı. Öte yandan bugün adliye binasında hasar tespit çalışması başlatıldı.

03.06.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 18:12

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