Sivas'ta şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu (O anlar kamerada)
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, dün akşam şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Adliye binasının çatısının uçma anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binadan kopan çatı parçalarının düşüşü ve güvenlik kamerasına isabet ederek kapatması yer aldı. Öte yandan bugün adliye binasında hasar tespit çalışması başlatıldı.
Abone ol
Paylaş
03.06.2020 - 17:41| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 18:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.