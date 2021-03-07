SİHA'dan yapılan en uzun menzilli atış

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapıldı. Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu. Çekilen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 07.03.2021 - 14:03| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 14:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.