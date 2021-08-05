Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak yangına müdahaleye başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının bünyesindeki Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme faaliyetlerine destek verildiğini bildirdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmanın yeni başarısı tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadesini kullandı.
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Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 06:40| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 06:47
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