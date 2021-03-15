Silah, bıçak, biber gazı: Marketteki kavgada hepsi kullanıldı
Isparta’nın Gönen ilçesinde bir markette alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silah ve bıçak çekildi. Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayıramayınca biber gazı kullandı. Kavgada silah çeken muhtar Gökhan Ayan, ‘‘Zabıta amirinin yeğeniyle borç sorunumuz vardı. Bıçaklı saldırısına uğradım.’’ dedi. Olayın ardından muhtar, zabıta S.A. ile yeğeni A.A.’dan şikayetçi oldu.
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ntv.com.tr 15.03.2021 - 15:12| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 15:37
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