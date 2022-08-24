Silahlı saldırgan veterinere girdi, çalışanlar nereye saklanacağını şaşırdı

İstanbul Büyükçekmece’de yaşanan silahlı kavga sırasında veteriner kliniğine kaçan bir kişi büyük paniğe neden oldu. Odasında çalışan personel, bir anda karşısında silahlı bir saldırgan görünce, panikle masanın altına saklandı.

Haberler - İHA 24.08.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 13:30

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