Silahlı saldırgan veterinere girdi, çalışanlar nereye saklanacağını şaşırdı
İstanbul Büyükçekmece’de yaşanan silahlı kavga sırasında veteriner kliniğine kaçan bir kişi büyük paniğe neden oldu. Odasında çalışan personel, bir anda karşısında silahlı bir saldırgan görünce, panikle masanın altına saklandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.