Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
Trakya'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik nedeniyle bölge halkı göç ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.
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