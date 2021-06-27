Sınava geç kalan öğrenciler için güzergah değiştirdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün yönünü çevirerek okula yetiştirdi. Dün belediye otobüsüne binen 3 öğrenci, sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Hareket amirliği ile yolculardan izin alan ulaşım görevlisi, güzergahı değiştirerek 3 öğrenciyi sınava yetiştirdi. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 3 öğrencinin otobüse binmesi, geç kaldıklarını söylemesi, şoförün amirlikten ve yolculardan izin alması ile öğrencileri sınava yetiştirmesi yer alıyor.
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İHA - Anadolu Ajansı 27.06.2021 - 23:17| Son Güncelleme : 27.06.2021 - 23:25
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