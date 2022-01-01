Sınır hattında yılbaşı kutlaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Üs bölgesinde askerlerle beraber girdi. Soylu, askerleri telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve aileleriyle görüştürdü.
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NTV Haber 01.01.2022 - 03:49| Son Güncelleme : 01.01.2022 - 03:56
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