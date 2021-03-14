'Sintine boşaltıldığı' iddiası Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Marmara Denizi’nde, Gemlik açıklarında bir gemiden boşaltılan ve sintine olduğu tahmin edilen atık havadan görüntülendi. Tek motorlu bir uçağın pilotu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde gemi, yağlı ve bembeyaz bir tabakanın ortasında görülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

ntv.com.tr 14.03.2021 - 13:16 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 13:42

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