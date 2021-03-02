Sipariş yetiştirmek isteyen motokurye kadına çarptı
İstanbul Ataşehir’de sipariş yetiştirmeye çalışan motokurye, karşıdan karşıya geçen kadına çarptı. Kazayı gören Recep Çiçek ‘‘Arkadaşımla parkta oturuyorduk. Yolun başından hızla motor geliyordu. Karşıya geçmeye çalışan ablayı görmedi, kadının başı kanıyordu’’ dedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan motokurye Kubilay P. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Zeliha Y.’nin vücudunda kırıklar oluştu.
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ntv.com.tr 02.03.2021 - 10:26| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 10:47
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