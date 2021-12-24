Şırınga yerine aşı bandı

Üzerine mikro iğnecikler yerleştirilmiş bir bant, gelecekte geleneksel aşının yerini alabilir. Aşılama yöntemini tarihe karıştıracak olan aşı bandı, iğneden korkanları da sevindirecek bir gelişme. ABD’de çalışmalarını yürüten Türk mühendis Prof. Dr. Burak Özdoğanlar, "aşı bantları" üzerinde çalışmalar yapıyor. Çalışmalara göre aşı deri üzerinden uygulandığında şırıngaya göre daha etkili oluyor.

Haberler - NTV 24.12.2021 - 13:40 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 14:00

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