Şişli'de bebeğin çöp kutusuna bırakılma anı kamerada

İstanbul Şişli’de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor. Temizlik görevlilerince bulunup semt polikliniğine götürülen bebek ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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