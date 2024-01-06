Şişli'de taksideki yolcunun açtığı kapıya çarpan motokurye öldü
İstanbul Şişli'de taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
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