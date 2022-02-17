Site sakinleri betonu kırdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sitenin duvarındaki oyuğun, içerisinde saklanan kediler olmasına rağmen beton dökülerek kapatıldığı iddia edildi. Site yöneticisi Bahadır Akbaba ise kendilerine iftira atıldığını söyledi. Kedilerin içeride olduğunu bilmediklerini kaydeden Akbaba, "İçeride zaten sığınağa açılan büyük bir delik var. Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok" dedi.

Haberler - NTV 17.02.2022 - 17:27 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 17:36

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