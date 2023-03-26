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Sivas'ta sokak köpeğine şiddet

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişi sokak köpeğine şiddet uyguladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, adamın apartmanın önünde uyuyan köpeğe yaklaşarak taş attığı görülüyor. Kayıtta, köpek korkuyla kaçarken adamın yerden aldığı taşla hayvanın peşinden gittiği anlar da var. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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