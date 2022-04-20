SMA’lı bebeğin restorandaki yardım kutusunu çaldı

Adıyaman’da yaşayan SMA hastası 3 buçuk yaşındaki Nilay bebek için Almanya’da bir Türk restoranına bırakılan yardım kutusu çalındı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde müşteri gibi restorana giren kadın hırsız, sipariş verdikten sonra tezgahtaki para ile yardım kutusunu alarak kaçıyor. Yardım kampanyasının valilik izniyle 11 aydır devam ettiğini anlatan baba Murat Çalış, ‘‘Kumbarayı akrabalarımızın restoranına koymuştuk Bu paraya nasıl el uzatabiliyorlar? Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz’’ dedi.
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