Sokak hayvanı sorunu nasıl çözülür? İletişim Başkanlığı kamuoyu araştırması yaptı
Siyasette, veteriner hekimler arasında, sokakta tartışma sürüyor. Sahipsiz hayvanlar sorunu nasıl çözülecek? İletişim Başkanlığı'nın anketine katılanların yüzde 80'i sahiplenilmeyen ve hasta olanların uyutulmasından yana olduğunu bildirdi. Veterinerler ise uzun vadeli bir kısırlaştırma programını öneriyor. İşte ayrıntılar...
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