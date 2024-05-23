Sokak köpekleri için yeni düzenleme: Uzmanlardan planlı kısırlaştırma önerisi
Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi neredeyse hazır, kısa süre içinde de Meclis'e sunulması bekleniyor. İngiltere'de uygulanan yönteme benzer olarak düzenlenen teklifte sokak hayvanları barınaklara toplanacak ve 30 gün içinde sahiplendirilmeye çalışılacak. Sahiplenilmeyenlerin ise uyutularak hayatına son verilecek. Yasa taslağı hem toplumun hem de siyasilerin gündeminde yerini aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Taslak henüz tamamlanmadı, bütün görüşler tartışılıyor." dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Sorun çözülmeli ama itlaf edilerek değil." şeklinde konuştu. (Haber: Beyzanur Özer)
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