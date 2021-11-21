Sokak ortasında korku dolu anlar: Silah ve sopalarla saldırdılar
İstanbul Küçükçekmece’de bir kafenin sahibiyle müteahhit arasında çıkan kavgada bir kişi kurşunla yaralandı. Sokak ortasında güpegündüz yaşanan kavgaya tarafların arkadaşları da katıldı. Gruptakilerden biri cebinden çıakradığı silahı defalarca ateşledi. Bacaklarına kurşun isabet eden bir kişi hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanların çoğu gözaltına alındı.
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