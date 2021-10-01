Sokakta oynayan çocuğa çarpıp kaçtı

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı ve kaçtı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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NTV 01.10.2021 - 17:06| Son Güncelleme : 01.10.2021 - 17:11
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