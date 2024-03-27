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Sokaktan kurtarılan köpek "Şebo" tiyatro sahnesinde

Kocaeli'de sokaktan sahiplenilen köpek Şebo tiyatro oyuncusu oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen "Fareler ve İnsanlar"ın oyuncu kadrosuna katılan Şebo, zamanla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Bazı seyirciler, sırf Şebo'yu izlemek için tiyatroya gidiyor.

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