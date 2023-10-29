Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da görüntüledi.

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