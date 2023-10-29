SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel gösteri
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da görüntüledi.
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