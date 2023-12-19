Somali Cumhurbaşkanı'ndan ölen kuryenin eşine taziye telefonu
İstanbul Fatih'te, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya ilişkin Adli Tıp raporu da tamamlandı. Raporda şüpheli Şeyh Mahmud'un asli kusurlu, motokurye Göçer'in de tali kusurlu olduğu belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı da motokuryenin eşini aradı taziyelerini iletti.
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