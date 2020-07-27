Sosyal medya düzenlemesi Salı günü Genel Kurul gündemine geliyor
Meclis yeni haftaya önemli bir düzenleme için mesai yapacak. AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, Salı günü Genel Kurul'a geliyor. Muhalefetin karşı çıktığı o düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
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ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:04| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 12:09
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