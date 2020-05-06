Sosyal mesafe çabuk unutuldu

Ne sosyal mesafe ne de maske. Uyarılar dikkate alınmayınca İstanbul'da bazı semt pazarlarında adım atacak yer kalmadı, yayalara kapatılan kimi noktalar ise salgın öncesinden farksızdı. Üstelik iki gündür trafikte de salgın öncesini andıran bir araç yoğunluğu vardı. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu yer olan İstanbul'da yine istenmeyen, korkutan görüntüler kameralara yansıdı.
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NTV 06.05.2020 - 09:19| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 09:46
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