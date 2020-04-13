Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamalarda, Soylu'nun önemli hizmetlerde bulunduğu ve görevine devam edeceği belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu'nun bakanlık görevini başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

NTV Haber 13.04.2020 - 02:36 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 02:43

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