Spor eğitmeninden 9 yaşındaki çocuğa dayak

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arkadaşlarıyla kavga eden çocuğu havaya kaldırıp yere vuran antrenör gözaltına alındı. İddiaya göre, antrenör C.K., 9 yaşındaki Y.Ö.’nün elindeki muştayı almaya çalıştı. Muştayı vermeyip direnen çocuğu havaya kaldıran antrenör daha sonra çocuğu yere vurdu. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.K.’nın ifadesinde ‘‘Elindeki muştayı almaya çalıştım. Onu savurduktan sonra muşta yere düştü” dediği öğrenildi.
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