Uyarılara rağmen yine ‘kaçak’ kesim

Kurban Bayramı’nın birinci gününde, İstanbul’da tüm uyarılara rağmen istenmeyen görüntüler yaşandı. Hayvan satış alanından kurbanlıklarını satın alanlar bazı vatandaşlar, kaldırımlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde kesim yaptı. Zabıta ekipleri kaçak kesim yapanlara bin 362 TL ceza kesti.

Haberler - İHA - DHA 09.07.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 13:23

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