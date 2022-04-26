Çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir kreşte kadın bakıcıların çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların görüntüleri ortaya çıktı. Çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bakıcılar G.E. ile Y.K.’nin görevlerine de son verildi.
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