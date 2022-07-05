97 yaşındaki kadının alev kapanından kurtuluşu

İstanbul Avcılar’da bir evde çıkan yangında 97 yaşındaki Türkan Eren mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, alzhemier hastası kadının imdadına vaktinde yetişti ve yaşlı kadını kurtardı. Bakkaldan dönen kızı ise annesini sedyede, evini de alevler içinde görünce ne yapacağını şaşırdı.
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DHA 05.07.2022 - 17:03| Son Güncelleme : 05.07.2022 - 17:18
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