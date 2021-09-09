Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi

Çorum’da bir vincin çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, vincin kırmıza ışıkta duran araçları sollayarak yoluna devam ettiği ve yolunda ilerleyen çekiciye çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan 50 yaşındaki çekici sürücüsü Ahmet Dilsiz hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 17:23 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 17:41

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