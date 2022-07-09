İstanbul Sultangazi’de kaçak kesim yapanlar böyle görüntülendi

İstanbul Sultangazi’de bazı vatandaşlar yol kenarındaki yeşil alanlarda kaçak kesim yaptı. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen kesime devam edenlere ceza kesildi. Kaçak kesim yapanlar kendilerini ‘‘Sıra beklemek istemedik’’ diyerek savundu. (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)

Haberler - NTV 09.07.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 13:55

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