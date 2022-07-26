Stajyer avukatlar sigorta ve maaş istiyorlar

Avukat adaylarının veya stajer avukatların sorunları var. Mesleğe ilk adım attıkları staj döneminde birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor genç avukatlar. Staj döneminde ücret ve sigorta zorunluluğu olmaması önemli sorunlardan. Yıllardır gündemde olan bu soruna artık bir çözüm getirilmesini istiyor. NTV ekibi adliyelere gitti, stajyer avukatlarla görüştü. Haber-Kamera: Beyza Aksoy-Sena Gürbıyık
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NTV Haber 26.07.2022 - 07:46| Son Güncelleme : 26.07.2022 - 07:52
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