Star Haber Pençe-Kartal Operasyonu üs bölgesinde

Terör örgütünün kış yapılanmasına karşı yürütülen Pençe-Kartal Operasyonu sürüyor. Nazlı Çelik ve Star Haber ekibi Kuzey Irak'a gitti, Türk askerinin üs bölgesindeki günlük yaşamlarını birebir gözlemledi. (Haber: Nazlı Çelik - Murat Uslu - Kamera: Sedat Kılıç - Zafer Karakaş)
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NTV 27.03.2021 - 11:45| Son Güncelleme : 27.03.2021 - 12:58
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