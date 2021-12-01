Suntalar bir anda havalandı: Çatı ustasına çarpıp sürükledi
İstanbul Beylikdüzü'nde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı. Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.