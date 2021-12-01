Suntalar bir anda havalandı: Çatı ustasına çarpıp sürükledi

İstanbul Beylikdüzü'nde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı. Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - NTV 01.12.2021 - 11:25 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 11:31

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