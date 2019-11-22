Suriyeliler evlerine dönüyor

Resulayn ve Tel Abyad'ın Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılması bölgeye dönüşleri de hızlandırdı. Terör nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 70 Suriyeli bugün Ceylanpınar'dan Resulayn'a gidiyor. NTV Diyarbakır Temsilcisi Nizamettin Kaplan, Ceylanpınar'dan bildirdi.

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