Sürüklenen yavru atın imdadına annesi yetişti

Kars’ın Dikme köyü yakınlarına gelen yılkı atları, karların erimesiyle taşan Kars Çayı’ndan geçti. Annesinin arkasından çaya giren yavru bir at, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Akıntıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen yavrunun imdadına annesi yetişti.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 11:16

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