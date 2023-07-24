Tacizcilere dayak: Kadınların videosunu çekerken yakaladılar
Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi, diğer yolcular tarafından dövüldü. Bostancı Metro İstasyonu'nda bir yolcu, 13 yaşındaki kız çocuğunun videosunu çektiği gerekçesiyle dayak yerken diğer olayda ise, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürülen kişiye yolcular yumruklarla müdahale etti. İki farklı olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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