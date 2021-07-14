Takla atan araçtan mucize kurtuluş: Burunları bile kanamadı
İstanbul Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklenen otomobildeki iki genç, yola savruldu. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olan ve ehliyetleri olmayan üç arkadaş, otomobille gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü önündeki kamyoneti sollamak isterken otomobil rejüje çarpıp takla attı. Otomobilden yola düşen iki genç burunları bile kanamadan kurtulurken diğer arkadaşları hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 14.07.2021 - 10:20| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 10:34
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